Japon prensesi, kraliyet ailesini yok oluştan kurtarabilir

Japonya’nın sevilen prensesi Aiko, 24. yaş gününe yaklaşırken, yükselen popülaritesi tahtta kadın hükümdara izin verilmesi çağrılarını güçlendiriyor.

Ülkede yalnızca erkeklerin imparator olmasına izin veren mevcut sistem, hızla küçülen kraliyet ailesini yok oluşun eşiğine sürüklüyor.

AİKO'NUN YÜKSELEN HALK DESTEĞİ

Nagasaki’de İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile yaptığı ziyarette Aiko’nun ismini bağıran kalabalıklar, ebeveynlerinin tezahüratlarını bile gölgede bıraktı.

2021’de yetişkin bir kraliyet üyesi olarak sahneye çıkmasından bu yana “zeki, dost canlısı, ilgili ve esprili” olarak görülmesi, halk desteğini hızla artırdı.

Kasım ayında Laos’a yaptığı ilk tek başına yurtdışı ziyareti, Aiko’yu “geleceğin hükümdarı” olarak görmek isteyenlerin sayısını arttırdı.

ERKEK VARİS KURALI DEĞİŞSİN ÇAĞRISI

Aiko’nun popülaritesi, mevcut taht varisi yasasını değiştirmek isteyen grupları da harekete geçirdi.

Çizer Yoshinori Kobayashi, Aiko’nun tahta çıkabilmesi için yasa değişikliği çağrısı yapan çizgi romanlar hazırlıyor. Aktivistler YouTube kanalları açıyor, broşürler dağıtıyor.

AİKO'NUN ZORLU ERGENLİK DÖNEMİ

2001’de doğan Aiko, zor bir çocukluk geçirdi. Annesi Masako’nun “erkek varis doğurmadığı” gerekçesiyle gördüğü sert baskılar, imparatoriçenin uzun süreli bir stres bozukluğu yaşamasına neden oldu. Aiko, ilkokul döneminde zorbalık nedeniyle bir süre okula gidemedi. Ergenlik yıllarında ise aşırı kilo kaybı yaşadı.

JAPON MONARŞİSİ ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE

1947 tarihli İmparatorluk Hanesi Yasası, yalnızca baba tarafından gelen erkek varislerin imparator olmasına izin veriyor. Ayrıca kadın kraliyet üyeleri, sıradan biriyle evlendiklerinde unvanlarını kaybediyor.

Kraliyet ailesinin nüfusu 30 kişiden 16 kişiye düştü. Üstelik hepsi yetişkin. Taht için ise geriye yalnızca iki genç erkek varis kaldı, 19 yaşındaki Prens Hisahito ve 60 yaşındaki Veliaht Prens Akishino. Eski İmparator Akihito’nun kardeşi Prens Hitachi ise 90 yaşında. Uzmanlara göre bu tablo kritik.

JAPONYA'NIN KADIN HÜKÜMDARLARI

Japonya tarihinde sekiz kadın imparator bulunuyor. Son kadın hükümdar Gosakuramachi 1762–1770 arasında hüküm sürdü. Erkeklere özel miras kuralı 1889’da ortaya çıktı ve 1947 yasasına taşındı.

2005’te hükümet kadın hükümdara izin vermeyi tartıştı ancak Hisahito’nun 2006’daki doğumu, milliyetçi çevrelerin bu planı rafa kaldırmasına yol açtı.