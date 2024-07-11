Japon tapınağında Çinli vatandaşa tutuklama

Japonya'da bir Çin vatandaşı, Yasukuni Tapınağı'nın isminin yazılı olduğu yere İngilizce "tuvalet" yazmasından dolayı tutuklandı. Tokyo Metropol Emniyet Teşkilatı, Çinli vatandaşın "eser tahrip etmek ve kutsala saygısızlıktan" dolayı tutukladığını bildirdi.

Japon tapınağında Çinli vatandaşa tutuklama

'da tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nda "eser tahrip ettiği ve kutsala saygısız davrandığı" gerekçesiyle bir vatandaşı tutuklandı.

İkinci Savaşı'nda, Japonya'nın "savaş suçlularını" kutsaması nedeniyle "tartışmalı" statüdeki Yasukuni, bölge ülkeleri arasında gerginliğe neden oluyor.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da yaşayan vatandaşının, 31 Mayıs'ta, Tokyo'da tarihi tapınaktaki taş sütuna "grafiti" çizdiği saptandı.

Yapılan soruşturmada, tapınağın isminin yazılı olduğu taş sütuna İngilizce "tuvalet" kelimesini yazdığı belirlenen Çin vatandaşı, emniyet güçlerince yakalandı.

Tokyo Metropol Emniyet Teşkilatı, ismi açıklanmayan 29 yaşındaki Çin vatandaşının, "eser tahrip etmek ve kutsala saygısızlıktan" tutuklandığını bildirdi.

İKİ ÇİN VATANDAŞI HAKKINDA DAHA TUTUKLAMA EMRİ

Öte yandan emniyet teşkilatınca, olay yerinde yasa dışı eylemi kamerayla kayda alan iki Çin vatandaşı hakkında daha tutuklama emri çıkarıldığı aktarıldı.

ADİL SORUŞTURMA TALEBİ

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Çin'deki sosyal medyada, taş sütun üzerine kırmızı renkte "tuvalet" yazıldığını gösteren bir video paylaşıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, konuya yönelik açıklamasında, Japonya'ya, tutuklanan Çin vatandaşına yönelik "adil soruşturma yürütülmesi" çağrısı yaptı.

"JAPONYA'NIN GEÇMİŞ MİLİTARİZMİNİN SEMBOLÜ" OLARAK GÖRÜLÜYOR

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı, ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

Komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaş ölülerinin anılması amacıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te Abe Şinzo gitmişti.

Ülkenin "en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanına sahip Abe Şinzo'nun tapınak ziyareti, Güney Kore, Çin ve Tayvan'ın tepkisini çekmiş ve diplomatik gerginliğe yol açmıştı.

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