Japon turist İtalya'nın simgesi Pantheon'dan düşerek öldü

İtalyan haber ajansı ANSA’nın bildirdiğine göre, 69 yaşındaki Japon turist cuma gecesi antik yapının dış duvarında oturduğu sırada yaklaşık 7 metre yükseklikten Pantheon’un çevresindeki hendeğe düştü.

Olay yerine gelen ekipler, Via della Palombella’daki kapıyı zorla açarak turiste ulaşabildi ancak adam olay yerinde yaşamını yitirdi.

Roma polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANİDEN FENALAŞARAK DENGESİNİ KAYBETTİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, turist Roma’ya kızıyla birlikte gelmişti. Kızının ifadesine göre babası aniden fenalaşarak dengesini kaybetti ve duvardan aşağı düştü. Söz konusu duvar, genellikle dinlenmek için oturan turistlerle dolu oluyor.



Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edilen ve dev kubbesindeki “oculus” (tepedeki dairesel açıklık) ile tanınan Pantheon, İtalya’nın en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri.

2023’e kadar ücretsiz olan girişler, o yıldan itibaren 5 euroluk bilet uygulamasına geçti.

Uygulama tartışma yaratmış olsa da 2024’te 4 milyondan fazla kişi yapıyı ziyaret etti. Piazza della Rotonda’da uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE TURİST KAZALARI YAŞANDI

Bu olay, Roma’da bu yıl turistleri ilgilendiren ilk trajedi değil. Mart ayında 55 yaşındaki bir İspanyol kadın, İspanyol Merdivenleri’nin yanındaki yüksek bir duvardan düşerek hayatını kaybetmişti.

Nisan ayında ise 54 yaşındaki İskoç turist Grant Paterson, Roma’da kiraladığı bir binada meydana gelen gaz patlamasında ağır yanıklar sonucu yaşamını yitirmişti.

Pandemi sonrası dönemde Roma’ya gelen turist sayısında büyük artış yaşandı. 2024 yılında kent, 22,2 milyon ziyaretçiyle tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştı.