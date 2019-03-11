Kyodo ajansının haberine göre, başkent Tokyo'da, İmparator Akihito'nun küçük oğlu Prens Fumihito, Başbakan Şinzo Abe ve diğer hükümet yetkilileri ile kurban yakınlarının katıldığı resmi törende, 8 yıl önceki felakette hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Başbakan Abe, hükümetin, felaket mağdurlarının ihtiyaçlarının çeşitli düzeylerde karşılanması için eksiksiz destek sağlama ve yeniden yapılanma çalışmalarını daha da hızlandırma taahhüdü ile çalışmalarına devam edeceğini söyleyerek, mağdurlara destek vermeyi sürdürme sözü verdi.



Prens Fumihito, "Mağdurların, özellikle de her geçen yıl daha savunmasız hale gelen yaşlıların, fiziksel ve ruh sağlığı için derinden endişe duyuyorum" ifadesini kullandı.



Felaketin üstünden geçen 8 yılın ardından tahliye edilen kişilerden yaklaşık 52 bininin hala evlerine dönemediğine işaret eden Fumihito, "Yüksek radyasyon düzeyi nedeniyle evlerine dönemeyen kişileri düşündükçe bu bana acı veriyor" diye konuştu.



Ülke genelinde de halk, 8 sene önce 9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı, yerel saatle 14.46'da bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



Japonya Ulusal Polis Ajansına göre, felakette, çoğu Iwate, Miyagi ve Fukuşima bölgelerinden olmak üzere 15 bin 897 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 533 kişiden ise haber alınamıyor.



Japonya hükümeti, felaketin ardından sağlık sorunları veya afetle ilgili diğer komplikasyonlar nedeniyle ilerleyen yıllarda 3 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü belirtiyor.



JAPONYA'DA KAYDEDİLEN EN BÜYÜK DEPREM



Japonya'da, 11 Mart 2011'de Oşika Yarımadası'nın 70 kilometre açığında, denizin 30 kilometre derinliğinde 9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Beş dakikadan uzun süre devam eden deprem, yer sarsıntılarının kaydedilmeye başlandığı 1900 yılından bu yana Japonya'da yaşanan en büyük ve dünyada oluşan en büyük dördüncü sarsıntı olarak tarihe geçmişti.



Depremin ardından Büyük Okyanus'ta 40 metre yüksekliğinde tsunami oluşmuş ve dev dalgalar 10 kilometre kadar içeri girerek yıkıma neden olmuştu.



Deprem, Japonya'nın en büyük adalarından Honşu'nun 2,4 metre doğuya kaymasına ve dünyanın ekseninin 10 santimetre kadar değişmesine yol açmıştı.



Yılda binden fazla yer sarsıntısının kaydedildiği ve gerekli tüm önlemlerin alındığı Japonya'daki yıkım 9 büyüklüğündeki depremden ziyade sonrasında oluşan tsunamiden kaynaklanmıştı.



Faciada 16 bin kişi yaşamını yitirmiş, 6 bin kişi yaralanmıştı. Kayıp 2 bin 500'ten fazla kişinin cesedi dahi bulunamamıştı. Japonya'nın kuzeydoğusunda 4,4 milyon hane günlerce elektriksiz kalmış, 1,5 milyon haneye de su verilememişti.



NÜKLEER FELAKET YAŞANMIŞTI



Deprem ve ardından oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu. Üç reaktörün erimesi, radyasyon sızıntısına yol açmış ve bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.



Fukuşima'daki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin nihai olarak tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

