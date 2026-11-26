Tokyo'da basına tanıtılan, LUPEX keşif aracının bir bölümünü oluşturacak dört ayaklı test modeline ilişkin bilgi veren Hoşino, bilim insanlarının bir süredir bu aracı "Tek ayakla yokuş tırmanma, iki ayakla kesintisiz sürüş ve vakum koşullarında hareket kabiliyeti denemeleri" gibi farklı koşullar altında test ettiğini söyledi.

Keşif aracının, iniş yaptıktan sonra potansiyel su kaynaklarını tespit etmesi ve numune toplamak için bölgede sonda yapması planlanıyor.