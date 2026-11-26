Japonya Ay'da su arayacak prototip aracını tanıttı. Hedef, suyu roket yakıtı olarak kullanmak
26.11.2026 08:15
Ay'ın kutup bölgelerinde, hiç güneş ışığı almayan ve "kalıcı gölgeler" olarak bilinen alanlar bulunuyor. Araç, su bulma ihtimalinin yüksek olduğu bu bölgelerde çalışacak.
Japonya Uzay Ajansı (JAXA), roket yakıtı olarak kullanılabilecek su aramak üzere Ay'ın güney kutbuna gidecek keşif aracının test modelini tanıttı.
Japonya, LUPEX (Lunar Polar Exploration - Ay Kutup Keşfi) adıyla yürütülecek misyonda, geçen yıl Ay'ın güney kutbuna başarılı bir şekilde uzay aracı indiren Hindistan'la iş birliği yaparak 2028'de Ay'a bir keşif aracı göndermeyi hedefliyor.
Ay'ın kutup bölgelerinde, hiç güneş ışığı almayan "kalıcı gölgeler" olarak bilinen alanlar bulunuyor. Bilim insanları bu bölgelerde, Ay yüzeyinin hemen altında su bulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyor.
SUYUN MİKTARI VE KALİTESİ HAKKINDA VERİ TOPLAYACAK
LUPEX ekibi, keşif aracı tarafından suyun miktarı ve kalitesiyle ilgili toplanacak verilerin, gelecekte uzay keşiflerini daha sürdürülebilir hale getirilip getirilemeyeceği konusunda fikir vermesini umuyor.
Proje müdürü Takeşi Hoşino gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nihai hedefimiz Ay'daki suyu roket yakıtı olarak kullanmak." dedi.
Keşif aracının, iniş yaptıktan sonra potansiyel su kaynaklarını tespit etmesi ve numune toplamak için bölgede sonda yapması planlanıyor.
AY'DA YAKIT ÜRETMEK TEMEL HEDEF
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) suyun yüzde 90'ından fazlasının geri dönüştürüldüğü belirtilirken, Hoşino, roketler oksijen ve hidrojen yakarak uçtuğunda açığa çıkan suyun yeniden kullanım için geri kazanılamadığını söyledi.
Takeşi Hoşino, "İster Dünya'ya dönüş, ister Mars'a gidiş olsun, gelecekteki misyonlar için Ay'da yakıt üretmenin temel bir hedef olmasının nedeni budur." dedi.
Dört ayaklı araç, inişten sonra bölgede sonda yapacak.
Tokyo'da basına tanıtılan, LUPEX keşif aracının bir bölümünü oluşturacak dört ayaklı test modeline ilişkin bilgi veren Hoşino, bilim insanlarının bir süredir bu aracı "Tek ayakla yokuş tırmanma, iki ayakla kesintisiz sürüş ve vakum koşullarında hareket kabiliyeti denemeleri" gibi farklı koşullar altında test ettiğini söyledi.
Keşif aracının, iniş yaptıktan sonra potansiyel su kaynaklarını tespit etmesi ve numune toplamak için bölgede sonda yapması planlanıyor.