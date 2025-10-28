Japonya ayılarla başa çıkamıyor: Vali ordu desteği istedi

Japonya’da bu yıl şimdiye kadar en az 10 kişi ayı saldırılarında hayatını kaybetti. Bu, ülke tarihinde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Artan saldırılar üzerine Akita Valisi Kenta Suzuki, “felaket düzeyine ulaşan” durumu kontrol altına almak için orduyu göreve çağırdı.

BOYUN VE YÜZ BÖLGESİNE SALDIRIYORLAR

Suzuki, Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi’ye yaptığı çağrıda, “Vatandaşlarımızın hayatı Öz Savunma Kuvvetleri’nin yardımı olmadan korunamaz” dedi.



Vali, saldırıların genellikle boyun ve yüz bölgesine yöneldiğini belirterek, “Durum gerçekten vahim” ifadelerini kullandı.



AYILAR ARTIK ŞEHİRLERDE

Vali Suzuki, ayıların artık yalnızca dağlık alanlarda değil, şehir merkezlerinde de görülmeye başladığını vurgulayarak, “Tüm bölge halkının günlük yaşamının bu ölçüde sekteye uğraması anormal bir durumdur” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AZALAN NÜFUS ETKİLİ

Çevre Bakanlığı yetkilileri, ayıların yerleşim alanlarına yaklaşmasının başlıca nedenleri arasında iklim değişikliğini ve kırsal bölgelerde azalan insan nüfusunu gösteriyor.

Yeni Çevre Bakanı Hirotaka Ishihara, geçen hafta yaptığı açıklamada, ayı saldırılarını “büyük ve ciddi bir sorun” olarak nitelendirdi.

Ishihara, “Devlet avcılarının eğitilmesi ve ayı popülasyonunun kontrolü dahil olmak üzere çeşitli önlemleri güçlendirmeye kararlıyız” dedi.