Japonya Başbakanı Abe'den corona virüsle mücadele için Tayvan'ın DTÖ'ye katılması çağrısı

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Başbakan Abe, parlamentoda muhalefet temsilcilerinin yeni tip koronovirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı.



Abe, Tayvan'ın DTÖ'nün 22 Ocak'ta Cenevre'de salgınla ilgili acil durum toplantısına katılmasının engellenmesine ilişkin soru üzerine, "Tayvan'ın siyasi sebeplerle dışlanması, halk sağlığın korunması ve yeni tip koronavirüsün yayılması çabalarını zora sokacaktır. Bu konudaki tavrımızı, DTÖ'de açıkça ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.



TAYVAN, DTÖ'YE ÜYE OLAMIYOR

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.



Çin'in ayrılıkçı bölge olarak gördüğü ve yönetimini tanımadığı Tayvan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde egemen bir ülke olarak tanınmadığı için DTÖ'ye üye olamıyor.



Tayvan, 2009-2016 yıllarında DTÖ çalışmalarına gözlemci olarak katılmıştı. Adada 2016'da bağımsızlık yanlısı Tsai Ing-wen'in lider olmasının ardından Pekin yönetimi, ada temsilcilerinin DTÖ faaliyetlerine katılımına engel olmaya yönelik girişimlerini artırmıştı.

