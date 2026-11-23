Ulusal düzeyde haftalık yayımlanan aktüel Şuukan Gendai dergisinin iktidar partisi yetkililerine dayandırdığı haberinde, Takaiçi 'nin 2 Ekim'deki çevrim içi G7 Zirvesi'nde yer almamasına dair yeni iddialar paylaşıldı.

Haberde, Takaiçi'nin çevrim içi G7 Zirvesi'ne, hemen öncesinde içkili bir toplantıda bulunduğu için katılmadığı ve yerine Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliyi görevlendirdiği öne sürüldü.

Buna karşın Takaiçi'nin 2 Ekim'de yerel saatle 20.00 itibarıyla resmi konutta iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) üst düzey isimleriyle toplantısının sona erdiği kaydedilen haberde, saat 21.30'da başlayan çevrim içi G7 Zirvesi'ne "rahatlıkla katılabileceği" belirtildi.

Haberde, Başbakan Takaiçi'nin "o akşam alkolün etkisiyle zirveye katılmamayı seçtiği ve anlık bir kararla 'katılmak istemediğini' bildirdiği" ileri sürüldü.

LDP MİLLETVEKİLİ: APAÇIK YALAN SÖYLEDİ

LDP'den ismi paylaşılmayan milletvekili, dergiye yaptığı açıklamada, Takaiçi'nin zirveye katılım konusunda "yalan söylediği" iddiasında bulundu.

Milletvekili, "Başlangıçta, çevrim içi bağlantı ekipmanlarının zamanında hazır olmadığını öne sürerek apaçık bir yalan söyledi. Oysa hemen öncesinde, LDP’nin üst düzey yetkilileriyle birlikte içkili toplantıdaydı." dedi.

LDP içinde bir başka milletvekili de yaptığı açıklamada, Takaiçi'nin katılmaması üzerine Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun da toplantıya katılımının sağlanamadığına dikkati çekti.

Çevrim içi zirveye Başbakan ve bakan düzeyinde katılım sağlanamamasının "ağır bir ihmale yol açtığı" belirtilen haberde, üye ülkeler arasında varılan uzlaşı çerçevesinde, Japon yapımı araçların, elektrikli araç (EV) satın alma teşvikleri kapsamı dışında bırakıldığı iddia edildi.

Japon basınında, bu duruma karşı otomobil üreticilerinin "memnuniyetsiz olduğu" ve tepkilerini Tokyo hükümetine ilettiği öne sürüldü.

“SPEKÜLASYON” İDDİASI

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, önceki hafta düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iddiaların "varsayımlara ve spekülasyonlara dayandığını" savunarak yalanlamıştı.

G7 liderlerinin 2 Ekim'deki çevrim içi toplantısının ardından yayımlanan ortak açıklamada, küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulması amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verilmişti.