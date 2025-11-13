Japonya Başbakanı geceleri 2-4 saat uyuyor

Japonya'nın ilk kadın Başbakanı Sanae Takaichi'nin, geçen hafta parlamento oturumuna hazırlık amacıyla saat 03.00'te personel toplantısı düzenlemesinin ardından ne kadar az uyuduğu ortaya çıktı.

Başbakan, Japonya'nın meşhur uzun çalışma saatlerinin azaltılmasının önemi hakkında kendisine sorulan bir soruya şöyle yanıt verdi: “Şu anda yaklaşık iki saat, en uzunu dört saat uyuyorum. Bunun cildim için kötü olduğunu düşünüyorum.”

Japonya'da uzun süredir sağlıklı bir iş-yaşam dengesi kurmakta zorluk yaşanıyor ve birçok çalışan ofiste yoğun baskı altında olduğunu bildiriyor. Hatta ülkede, aşırı çalışmaktan ölen insanlar için kullanılan "karoshi" diye bir kelime bile var.

"İŞÇİ VE İŞVERENİN FARKLI İHTİYAÇLARI VAR"

Takaichi'den ayrıca hükümetinin ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla fazla mesai çalışmalarındaki üst sınırın uzatılması konusundaki görüşmelerini açıklaması istendi.

Başbakan, işçilerin ve işverenlerin farklı ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bazı insanların geçimini sağlamak için iki işte çalışmayı tercih ettiğini, işletmelerin ise fazla mesaiye sıkı sınırlamalar getirdiğini belirtti. Takaichi, yapılacak her türlü değişikliğin çalışanların sağlığının korunmasını sağlayacağını ifade etti ve şunları ekledi: "Gerçekten de, insanların çocuk bakımı ve bakım sorumluluklarını kendi isteklerine göre doğru bir şekilde dengeleyebilecekleri, aynı zamanda çalışabilecekleri, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri ve dinlenebilecekleri bir durum yaratabilirsek, bu ideal olur."

GEÇEN AY İKTİDARA GELDİ

Takaichi, geçen ay Japonya'nın ilk kadın başbakanı olarak iktidara geldi.

Liberal Demokrat Parti'nin başına seçildikten sonra "İş-yaşam dengesi" kavramını kendim için bir kenara bırakacağıma söz verdim. Çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım ve çalışacağım" ifadelerini kullandı.

O zamandan beri yoğun bir takvime sahip olan Takaichi, bölgesel toplantılara katılmanın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile ikili görüşmelerde bulundu.