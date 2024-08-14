Japonya Başbakanı Kishida, eylül ayında görevi bırakacak

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği için yeniden aday olmama kararını duyurdu.



Kishida kararını açıklarken, "Siyaset, kamuoyunun güveni olmadan işleyemez. Artık partinin taban üyesi olarak yeni seçilen LDP liderini desteklemeye odaklanacağım" dedi.



Eylül ayında gerçekleşecek istifa kararı, partinin başkanlığını ve dolayısıyla dünyanın dördüncü büyük ekonomisinin liderliğini üstlenecek kişiyi bulmak için bir yarışın başlamasına neden olacak.

HALKIN BAŞBAKANA GÜVENİ



Kishida'nın kamuoyundaki desteği, partisinin bağış toplama etkinliklerinde kayıt altına alınmayan siyasi bağışlarla ilgili iddiaların ardından düşüşe geçti.



Ülkede artan yaşam maliyetiyle birlikte ücretlerin de aynı oranda artmaması nedeniyle başbakan zamanla kamuoyunda hoşnutsuzlukla karşı karşıya kaldı.

YENİ LİDERİN KARŞILAŞACAĞI ZORLUKLAR



Kishida'nın yerine ülkenin başına kim geçerse geçsin, bölünmüş iktidar grubunu bir araya getirmek, artan hayat pahalılığı, Çin ile tırmanan jeopolitik gerginlikler ve gelecek yıl Donald Trump'ın ABD başkanlığına geri dönme olasılığı gibi sorunlarla başa çıkmak zorunda kalacak.