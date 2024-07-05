Japonya Başbakanı Kişida, NATO marjında Pasifik liderlerini buluşturacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD'deki NATO Zirvesi marjında Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda liderlerini bir araya getirecek.



Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, "aynı fikirdeki ülkelerle" işbirliği fırsatlarını geliştirme arayışında bulunuyor.



Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Avustralya liderleri, 9-11 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılmaya hazırlanıyor.



Başbakan Kişida, gazetecilere yaptığı açıklamada, İttifaka üye olmayan "4 Hint-Pasifik ülkesi (IP4)" olarak bilinen bu ülkelerin liderlerinin buluşacağı toplantı koordine edeceğini belirtti.



Kişida, "Japonya ile NATO arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve mevcut uluslararası durum karşısında gerekli adımları atmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Görüşmede, Çin'in artan nüfuzu, Rusya-Ukrayna krizi ve Kuzey Kore'nin füze tehditleri karşısında "statükonun korunması" mesajı verilmesi hedefleniyor.