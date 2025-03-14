Japonya başbakanı milletvekillerine hediye çeki dağıttı, ülke karıştı: "Parasını kendim ödedim"

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba’nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti’den (LDP) ilk kez seçilen 15 milletvekiline 100'er bin yenlik (672 dolar) hediye çeki göndermesi ülke siyasetini karıştırdı.



Eleştirilere, "Siyasi bağış değildi, çeklerin parasını kendim ödedim" yanıtını veren İşiba, kamuoyunda yaşanan tartışmalardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Başbakan, "Ortada yasal sorun olmamasına rağmen yol açtığım güvensizlik duygusu ve öfke için içtenlikle özür dilerim" dedi.



Muhalefet partileri, Başbakan İşiba’nın politikacılara maddi karşılığı olan hediyeler verilmesini yasaklayan Siyasi Fonlar Kontrol Yasası’nı ihlal ettiğini savunarak istifa çağrısında bulundu.



Başbakan ise hediye çeklerinin parasını kendi cebinden ödediğini belirterek suçlamaları reddetti.



ÇEKLERİ İADE ETTİLER



İşiba, 3 Mart'ta resmi başbakanlık konutunda ilk kez seçilen 15 LDP milletvekiliyle bir araya gelerek yemek yemişti. Yemek öncesinde Başbakanlık Ofisi aracılığıyla her bir milletvekilinin ofisine 100 bin yen değerinde hediyeye çeki gönderildiği kamuoyuna yansımıştı.



Hükümet kaynakları, İşiba’nın, bedelini kendi parasıyla ödediği hediye çeklerini milletvekillerinin yeni takım elbise almasına yardımcı olacağı düşüncesiyle jest olarak verdiğini belirtmişti.



Muhalefetin tepkisini çeken hareket, siyasi etik tartışmalarına yol açtı. Öte yandan tüm milletvekillerinin kendilerine gönderilen hediye çeklerini geri iade ettiği bildirildi.