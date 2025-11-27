Japonya bu kez "sahte ayılarla" mücadele ediyor

Japonya’nın kuzeyindeki Onagawa kasabası, sosyal medyada paylaştığı ayı uyarısını geri çekmek zorunda kaldı. Kasaba yönetimi, bir şirket yöneticisinin “iyi niyetle” gönderdiği fotoğrafın yapay zeka ile üretildiğinin anlaşılması üzerine özür diledi.

Ülkede bu yıl ayı saldırılarında rekor seviyede kaydedilirken, sahte görsellerin yayılması halktaki paniği daha da artırıyor.

Onagawa Belediyesi, X hesabından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızı koruma önceliğimizdi. Ancak endişe ve kafa karışıklığına yol açtığımız için özür dileriz.” dedi. Görüntüde gece vakti bir yerleşim bölgesinde dolaşan bir ayı görülüyordu.

Yetkililer, olayla ilgili olarak, “Bu deneyimi bir ders olarak alacağız, bilgi doğrulama süreçlerimizi hızlandıracağız.” açıklamasını yaptı. Buna rağmen halkın ayı ihbarlarına karşı “azami dikkat göstermesi” istendi.

OKULLAR DA ALARM DURUMUNDA

Fotoğrafın kasabaya iletilmesinin ardından, ayının özellikle kreş yakınında görüldüğü iddia edildiği için belediye sabah saatlerinde hızla uyarı paylaşmıştı. Öğrencilere gruplar halinde okula gitmeleri söylendi, kreşlerde ise çocuklar dışarıda oynatılmadı.

Belediye yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, “Hafta sonu başka bir mahallede gerçek bir ayı görüldüğüne dair uyarı yapmıştık, bu yüzden fotoğraftan şüphelenmedik.” dedi.

Aynı yetkili, görüntüyü doğrulamak için farklı uygulamalardan analiz istediklerini, birinin “yüksek ihtimalle yapay zeka” dediğini, diğerinin ise düşük ihtimal verdiğini belirterek sahte görüntüleri ayırt etmenin giderek zorlaştığını vurguladı.

FOTOĞRAF “EĞLENCE AMAÇLI” ÜRETİLMİŞ

Daha sonra ortaya çıktı ki görsel, bir şirket çalışanı tarafından “eğlence amaçlı” oluşturulmuştu. Ancak bu görseli gerçek sanan başka bir çalışan, yöneticisine iletmiş, yönetici de belediyeye bildirmişti.

Yaratıcısı belediyeyle iletişime geçince, paylaşım öğleden sonra geri çekildi.

SAHTE AYI VİDEOLARI YAYILIYOR

Artan ayı saldırıları nedeniyle ülkede kaygı yükselirken, sosyal medyada dolaşan sahte ayı videoları da büyük izlenme alıyor. TikTok üzerinde yapılan incelemede, “ayı” ve “video” etiketleriyle paylaşılan 100 içeriğin yaklaşık yüzde 60’ının sahte olduğu belirlendi.

Bu videolar arasında, yaşlı bir kadının ayıyı elmayla beslediği, bir lise öğrencisinin ayıyı çıplak elle püskürttüğü ya da bir ayının bir köpeği ağzında kaçırdığı sahneler bulunuyor. Bazılarının OpenAI’ın video üretim aracı Sora ile oluşturulduğu ve yüz binlerce kez izlendiği aktarıldı.