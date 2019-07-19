Güney Koreli bir adam, Japonya'nı Seul'deki büyükelçilik binası önünde, park halindeki otomobilinin içerisinde kendini ateşe verdi.



Güney Kore’nin başkenti Seul’daki Japonya büyükelçilik binası önünde, yerel saatle 03.25 sıralarında meydana gelen olayda, büyükelçilik binası önüne park ettiği aracının içerisinde kendisini benzin dökerek ateşe veren 78 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yerel medya, polisin otomobilde yaptığı incelemede yakıt izlerine rastladığı, incelemelerine devam ettiğini duyurdu. Ayrıca, polisin, bunun bir intihar girişimi olduğunu düşündüğü belirtildi.

Soyadının Kim olduğu belirtilen yaşlı adamın Japonya'nın Güney Kore'ye yönelik politikalarına tepki göstermek amacıyla kendini yaktığı belirtiliyor. Japonya, Güney Kore'den gelen teknolojik ürünlere yaptığım uyguladığını açıklamıştı.

İki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gerginlikler devam ediyor. Japonya , İkinci Dünya Savaşı binlerce Koreli erkeği zorla işçi olarak çalıştırmıştı. Ayrıca Tokyo yönetimi yine onbinlerce Güney Koreli kadını Japon ordusundaki askerlere seks köleliği yapması için tutsak etmişti.

Tarihsel çatışmalar nedeniyle Japonya'nın Güney Kore'deki büyükelçiliği önünde sık sık protestolar yaşanıyor.