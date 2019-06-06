İlişkili Haberler İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna karşı kampanya

Japonya’da işyerinde topuklu ayakkabı giyme şartına karşı çıkan kadınlar kampanya başlattı.



Kampanya ile ilgili değerlendirmede bulunan Japonya Çalışma Bakanı Takumi Nemoto, kadınların işyerlerinde topuklu giymesi gerektiğini savundu.



Nemoto, "Mesleki açıdan gerekli ve uygun olan mevcut uygulamadır" ifadelerini kullandı.



Bazı işyerlerinin kadınlara topuklu ayakkabı giyme zorunluluğu getirmesi kadınların tepkisini çekmişti.



Bu dayatmaya karşı yasal düzenleme yapılması için başlatılan imza kampanyasında 20 binden fazla imza toplanmıştı.



Yazar ve aktris Yumi İşikava tarafından başlatılan "KuToo" adlı kampanya, ismini Japonca'da ayakkabı anlamına gelen "kutsu" ve acı anlamındaki "kutsuu" kelimelerinden alıyor.



Sosyal medyada da büyük ilgi gören kampanyaya destek veren çok sayıda kadın, her gün ofiste ya da iş görüşmelerinde topuklu ayakkabı giymeleri gerektiği yönünde hissettikleri baskıyı dile getirdi.



Toplanan imzalar Çalışma Bakanlığı’na sunulmuştu.

