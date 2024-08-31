Japonya: Çin'e ait araştırma gemisi kara sularımıza girdi

Japonya, Çin'e ait bir araştırma gemisinin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesini protesto ettiğini bildirdi.

Japonya: Çin'e ait araştırma gemisi kara sularımıza girdi

, 'e ait bir araştırma gemisinin kara sularına girmesinin ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, geminin Kagoşima bölgesi yakınlarındaki kara sularına girmesine ilişkin "Japonya, toprak ve sularını savunacaktır" ifadesi yer aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da diplomatik kanallar aracılığıyla olay sonrası Çin'in Tokyo Büyükelçiliğine "protesto ve güçlü endişelerinin iletildiği" aktarıldı.

Japonya Savunma Bakanlığından 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiği bildirilmişti.

Tokyo yönetimi, ilk kez bir Çin askeri uçağının hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Japon savaş uçaklarının uçağa karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada hava sahasını terk ettiği kaydedilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bodrum'da korku dolu anlar: Mega yat motor yata çarptı

DÜNYA HABERLERİ

Gazze’de son durum: Can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

Gazze’de son durum: Can kaybı 40 bin 691’e yükseldi

Yunan kıyılarında ölü balık alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

Yunan kıyılarında ölü balık alarmı: Olağanüstü hal ilan edildi

Putin, tutuklama kararına rağmen Moğolistan'a gidiyor

Putin, tutuklama kararına rağmen Moğolistan'a gidiyor

Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: 3’ü ağır 6 yaralı

Almanya’da otobüste bıçaklı saldırı: 3’ü ağır 6 yaralı

Rus helikopteri 22 yolcusuyla birlikte kayıplara karıştı

Rus helikopteri 22 yolcusuyla birlikte kayıplara karıştı

Harris'ten Trump'ın evine özel reklam kampanyası

Harris'ten Trump'ın evine özel reklam kampanyası

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...