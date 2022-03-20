Japonya, Covid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak

Japonya, düşüş trendine giren Covid-19 vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını planlıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.03.2022 - 08:02

Japonya, Covid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak

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Japon hükümetine bağlı Covid-19 Danışman Heyeti, vaka sayılarının düşüş trendini koruması sonrası yeni planlamayı onayladı.

Buna göre, başkent Tokyo dahil ülke genelinde 18 eyalette uygulanan kısmi OHAL, 22 Mart itibarıyla yürürlükten kaldırılacak.

Yeni döneme ilişkin "geçiş süreci" nitelendirmesinde bulunan Başbakan Kişida Fumio, vakalara karşı halka "maksimum önlem" uyarısı yaptı.

Kabine Ofisi Kıdemli Bakan Yardımcısı Kikawada Hitoşi de "sağlık kapasitelerinin korunarak, sosyoekonominin canlandırılmasının" önemini vurguladı.

Virüse bağlı vaka sayısının 6 milyon 69 bin 994'e, can kaybının ise 27 bin 72'ye yükseldiği 'da, 983 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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