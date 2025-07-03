"Baba Vanga"dan deprem kehaneti: 2 gün önce gerçekleşmiş

Ülkenin Meteoroloji Ajansı'na göre Japonya'da dün, ilk büyüklüğü 5.5 olan bir deprem kaydedildi.



Depremin merkez üssü başkent Tokyo'dan yaklaşık 1.200 kilometre uzaklıktaki Kagoshima'da bulunan Tokara ada çenesi açıklarıydı.



Ancak tsunami uyarısı yapılmadı. Ajansa göre Akusei Adası'nda Japonya'nın 1-7 ölçeğine daha düşük (6) bir sismik yoğunluk kaydedildi.



İngiliz Dail Mail'in aktardığına göre deprem, kahin "Baba Vanga"nın, "feci bir sarsıntı" olacağını öngördüğü tarihten sadece iki gün önce meydana geldi.



Sık sık kıyamet kahini Bana Vanga ile karşılaştırılan manga sanatçısı Ryo Tatsuki, isabetli öngörüleriyle tanınıyor.



Birçok büyük dünya olayının yanı sıra Freddie Mercury ve Prenses Diana'nın ölümlerini de doğru tahmin etmişti. Sanatçı 2011 yılında koronavirüs pandemisini bile tahmin edebilmişti.



Tatsuki'nin "kehanet rüyalarına" dayanarak yayınladığı bir roman, 5 Temmuz 2025'te "feci bir doğal felaket" yaşanacağını söylüyordu.

