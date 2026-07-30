Japonya depreminde ölü sayısı 28'e yükseldi

Japonya 'nın güneyindeki Kumamoto eyaletinin Uki ve Hikawa bölgelerinde önceki gün meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki sarsıntı yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil olmak üzere geniş çaplı hasara yol açtı.

10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Kumamoto Eyalet Valiliği dün yaptığı açıklamada 31 kişinin yaralandığını ve 7 kişinin kayıp olduğunu duyurmuştu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre ilk depremin meydana geldiği dün yerel saatle 16.27'den bu yana 29 Temmuz yerel saatle 21.00'e kadar Kumamoto bölgesinde farklı büyüklüklerde toplam 220 sarsıntı oluştu.

Kumamoto genelinde tahliye ve arama-kurtarma seferberliği ise devam ediyor.

Japonya Jeouzamsal Bilgi Kurumu (GSI), şiddetli depremin ardından Yatsuşiro şehrindeki yer yüzeyinin kuzeydoğu yönünde yaklaşık 84 santimetre hareket ettiğini ve 30 santimetrelik zemin çökmesi yaşandığını açıklamıştı.