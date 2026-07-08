Japonya Dışişleri Bakanı, Türk kahvesini öve öve bitiremedi. Fincanı çevirip fal da baktı

Ankara'da süren NATO Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, bakanlar ve heyet üyeleri çeşitli oturum ve panellere katılırken, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buldu.

Önceki akşam düzenlenen resmi yemekte Türkiye 'nin farklı bölgelerine özgü lezzetlerin yanı sıra Türk kahvesi de konuklara ikram edildi.

Türk kahvesini tadan Motegi, videoda fincanından bir yudum aldıktan sonra, "Türkiye denince elbette kahve akla geliyor. Telvenin ağza gelmemesi için biraz beklemek gerekiyor. Sanırım artık içmeye hazır. Ama iş bununla bitmiyor. Kahveyi içtikten sonra fincanı ters çevirip bekletiyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda kahve falı geleneğine de değinen Japon bakan, bu kültürel ritüelin kahve deneyimini tamamladığını belirterek, "Türk kahvesi içildikten sonra da sürprizler sunuyor. Fincan ters çevrilip bekletiliyor ve ardından telvenin oluşturduğu şekiller yorumlanıyor. Ben de birazdan falıma bakıp uluslararası gelişmelerin geleceğine dair ipuçları arayacağım" ifadelerini kullandı.

TOSHIMITSU MOTEGI KİMDİR?

Japonya Dışişleri Bakanı ve Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Toshimitsu Motegi, 2019-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı, 2012-2014 yılları arasında ise Ekonomi , Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel sekreterliğini üstlendi. Ayrıca, 2024 yılında dağılmadan önce LDP içindeki Heisei Kenkyukai hizbinin lideriydi.

Motegi, 2024 yılında Fumio Kishida'nın yerine geçmek amacıyla düzenlenen LDP başkanlık seçiminde aday oldu. Ancak ilk turda oyların yalnızca yüzde 6,39'unu alarak başarısız oldu.

Eylül 2025'te, Shigeru Ishiba'nın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Motegi, 2025 LDP başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Ancak 4 Ekim'de yapılan ilk tur oylamada elendi.