Japonya Dışişleri Bakanı, Türk kahvesini öve öve bitiremedi. Fincanı çevirip fal da baktı
08.07.2026 14:28
Son Güncelleme: 08.07.2026 14:29
NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, sosyal medya hesabında Türk kahvesi geleneğini konu alan bir video paylaştı. Övgü dolu ifadeler kullanan Motegi, bittikten sonra fincanını çevirip falına bakacağını da söyledi.
NATO Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Japonya heyeti, gerçekleştirdikleri siyasi görüşmelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Zirve kapsamında resmi temaslarını sürdüren Japon heyeti, diplomatik görüşmelerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara ziyaretinden dikkatini çeken anları takipçileriyle paylaşırken, Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ise Türk kahvesine ilişkin deneyimini anlattığı bir videoyu yayınladı.
Videoda Türk kahvesinin hazırlanışına değinen Motegi, "Türkiye denildiğinde akla gelen ilk simgelerden biri kahve. Türk kahvesi filtre kullanılmadan hazırlanıyor. Öğütülmüş kahve suyla birlikte kaynatılıyor ve fincana alındıktan sonra telvenin dibe çökmesi için biraz bekleniyor. Böylece yalnızca üstte kalan kahve içiliyor" ifadelerini kullandı.
Ankara'da süren NATO Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, bakanlar ve heyet üyeleri çeşitli oturum ve panellere katılırken, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buldu.
Önceki akşam düzenlenen resmi yemekte Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü lezzetlerin yanı sıra Türk kahvesi de konuklara ikram edildi.
Türk kahvesini tadan Motegi, videoda fincanından bir yudum aldıktan sonra, "Türkiye denince elbette kahve akla geliyor. Telvenin ağza gelmemesi için biraz beklemek gerekiyor. Sanırım artık içmeye hazır. Ama iş bununla bitmiyor. Kahveyi içtikten sonra fincanı ters çevirip bekletiyoruz" dedi.
Konuşmasının sonunda kahve falı geleneğine de değinen Japon bakan, bu kültürel ritüelin kahve deneyimini tamamladığını belirterek, "Türk kahvesi içildikten sonra da sürprizler sunuyor. Fincan ters çevrilip bekletiliyor ve ardından telvenin oluşturduğu şekiller yorumlanıyor. Ben de birazdan falıma bakıp uluslararası gelişmelerin geleceğine dair ipuçları arayacağım" ifadelerini kullandı.
TOSHIMITSU MOTEGI KİMDİR?
Japonya Dışişleri Bakanı ve Temsilciler Meclisi üyesi olarak görev yapan Toshimitsu Motegi, 2019-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı, 2012-2014 yılları arasında ise Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.
2021-2024 yılları arasında iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel sekreterliğini üstlendi. Ayrıca, 2024 yılında dağılmadan önce LDP içindeki Heisei Kenkyukai hizbinin lideriydi.
Motegi, 2024 yılında Fumio Kishida'nın yerine geçmek amacıyla düzenlenen LDP başkanlık seçiminde aday oldu. Ancak ilk turda oyların yalnızca yüzde 6,39'unu alarak başarısız oldu.
Eylül 2025'te, Shigeru Ishiba'nın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Motegi, 2025 LDP başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Ancak 4 Ekim'de yapılan ilk tur oylamada elendi.