Japonya, elektrikli valiz kullanımına kısıtlama getiriyor

Rekor sayıda turist Japonya'ya akın ederken, motorlu valizlerin giderek popülerleşmesi nedeniyle bazıları yetkililerle sorun yaşıyor.



Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya'daki iki büyük havaalanı yolcularının tesisleri içerisinde motorlu valiz taşımasını yasakladı.



Son yıllarda çocuk scooter'larına benzeyen ancak lityum iyon pillerle çalışan motorlu bavullar, turistler arasında yaygın hale geldi. Paris Hilton ve Shilpa Shetty gibi ünlüler tarafından da kullanılan valizler sıklıkla tercih ediliyor.



Japonya, Asya'da popüler olan elektrikli valizleri şu anda "sadece gerekli güvenlik ekipmanları ve ehliyetle yollarda kullanılabilen motorlu taşıtlar" olarak sınıflandırıyor.



Haziran ayında Japonya'da okuyan 30'lu yaşlardaki bir Çinli kadın, kaldırımda üç tekerlekli bir valizle dolaştığı iddiasıyla ehliyetsiz araç kullanmak suçundan savcılığa sevk edildi.



Japonya'nın trafik yasalarına göre, saatte 13 km hıza kadar çıkabilen kadının valizi, bazı mopedler gibi "motorlu bisiklet" olarak sınıflandırılıyor.



Japonya son zamanlarda yeni ulaşım biçimleriyle başa çıkmakta zorlanıyor. Ulusal Polis Ajansı'na göre, temmuz 2023'te kısıtlamaların hafifletilmesinden sonraki altı ayda elektrikli scooter'larla ilgili trafik ihlalleri dört katına çıktı.