Japonya, erken seçim için sandığa gitti

Japonya, hükümetin 23 Ocak'ta Temsilciler Meclisini feshetmesinin ardından erken genel seçime gitti.

Oy verme işleminin başladığı seçimde 1200 aday, Japonya parlamentosu Diet'in alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin 465 koltuğu için yarışıyor.

Japonya'nın ilk kadın başbakanı Takaiçi Sanae liderliğinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve Japonya İnovasyon Partisi (JIP) koalisyonu seçimde çoğunluğunu koruyarak hükümeti sürdürmeyi hedefliyor.

Muhalefet cephesinde ise Anayasal Demokrasi Partisi (CDP) ile Komeito Partisinin oluşturduğu "Merkezci Reform İttifakı" iktidar karşısındaki en güçlü blok olarak öne çıkıyor.

BAŞBAKAN İÇİN GÜVENOYU

Başbakan Takaiçi, erken seçimi güvenoyu olarak görüyor. LDP içindeki liderlik değişiminin ardından, 21 Ekim 2025'te göreve gelen Takaiçi, Japonya'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.