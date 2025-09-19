Japonya Filistin'i devlet olarak tanımayacak

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, 22 Eylül’de yapılacak BM Genel Kurulu’nda Filistin’i devlet olarak tanımayacaklarını doğruladı.

Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülke 22 Eylül’de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısında Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanırken, tutumu merak edilen Japonya hükümetinden konuyla ilgili resmi açıklama açıklama geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, "Neyin gerçek çözüme katkı sağlayacağına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını" belirterek, Filistin Devleti’ni şimdilik tanımayacaklarını söyledi. 22 Eylül’de yapılacak BM Genel Kurulu toplantısında bu kararı açıklamayı planladıklarını ifade eden Iwaya, iki devletli çözüme desteklerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.



HÜKÜMET KARARINI İSRAİL'E İLETTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Iwaya’nın İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüşerek bu kararı ilettiği belirtilerek, "Japonya Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında Bakan Sa'ar'a, Japonya'nın yaklaşan BM Genel Kurulu'nda Filistin devletinin tanınmasını desteklememe kararı aldığını bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

ABD BASKISI İDDİASI



Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD’nin Filistin’i tanımaması konusunda Japonya’ya baskı yaptığı iddia edilmişti. Tokyo’nun Washington yönetimi ile ilişkilerini korumak ve İsrail'in tutumunun sertleşmesini önlemek için şimdilik Filistin devletini tanımayacağı belirtilmişti. Bu nedenle, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın BM Genel Kurulu'nda yapılacak ilgili toplantıya katılmayacağı aktarılmıştı. İddiaları doğrulamaktan kaçınan Japonya hükümeti, konuyla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü belirtmişti.