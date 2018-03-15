Japonya Fukuşima mağdurlarına tazminat ödeyecek

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Kyoto Bölge Mahkemesi, Japon hükümeti ve santrali işleten Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'ni (TEPCO) kaza ve ardından meydana gelen nükleer sızıntı nedeniyle bölgeyi tahliye ettiği için evlerini ve işlerini kaybeden bir grup mağdura toplam 110 milyon yen (4 milyon 30 bin lira) tazminat ödemeye mahkum etti.



Mahkeme reisi Yargıç Nobuyoşi Asami, karar gerekçesinde hükümetin deprem ve tsunamiyi öngörerek TEPCO'nun gerekli afet tedbirleri almasını sağlamadığı için sorumlu olduğunu söyledi.



Asami, "Eğer hükümet TEPCO'yu 2006 yılında gerektiği gibi denetleyebilseydi, bu kaza yaşanmayabilirdi" ifadelerini kullandı.



Karar, Japonya genelinde görülen 30'a yakın benzeri davada hem hükümeti hem de TEPCO'yu yükümlü kılan üçüncü tazminat kararı oldu.



Geçen yıl ekim ayında Fukuşima Bölge Mahkemesi zarara uğrayan yaklaşık 3 bin 800 mağdura 500 milyon yen (18 milyon 340 bin lira) tazminat ödenmesine karar vermişti.



Mart ayında Maebaşi Bölge Mahkemesi, eylül ayında ise Çiba Bölge Mahkemesi, santral çevresinde yaşayan müştekilere tazminat ödenmesine hükmetmişti. Maebaşi Bölge Mahkemesi kararında hükümeti ve şirketi birlikte sorumlu tutarken, Çiba Bölge Mahkemesi yalnızca TEPCO'yu tazminata yükümlü kılmıştı.



Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

