Japonya, Gazze için acil eylem çağrısını yineledi

Japonya hükümeti, İsrail’in yoğun saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki insani krize çözüm amacıyla gıda, su, tıbbi bakım ve yakıta engelsiz erişimin sağlanması için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineledi.



Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, başkent Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında, bu ay içinde kentte gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Gazze Şeridi'ne yönelik yapılan çağrıları anımsattı.



Gazze’deki insani krize çözüm amacıyla gıda, su, tıbbi bakım ve yakıta engelsiz erişimin sağlanması için acil eyleme geçilmesi çağrısını yineleyen Kamikawa, ilgili tüm tarafların uluslararası hukuka uygun davranması gerektiğini belirtti.



Kamikawa, söz konusu çağrının, “insani yardımın engellenmeden sağlanması için acil eyleme geçilmesi, insani yardımların kolaylaştırılması için (çatışmalara) insani bir ara verilmesi ve bir insani koridor oluşturmayı” kapsadığını söyledi.



Gazze’de gidişatın anbean değiştiğini belirten Japon Bakan, G7 üyeleri ve uluslararası kuruluşlarla güçlü iletişimi sürdüreceklerini ve bölgede insani durumun iyileştirilmesine yönelik diplomatik çabaları ısrarla sürdüreceklerini bildirdi.