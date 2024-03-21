Japonya, geçen yıl düşen Osprey tipi uçakları yeniden havalandırdı

KAZA RAPORU DUYURULMADI



Kasım 2023 sonunda, Tokyo'nun batısında Yokota Hava Üssü'ndeki ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" uçağı, rutin bir tatbikat esnasında düşmüştü.



Ülkenin güneybatısındaki Yakuşima Adası açıklarında düşen "CV-22 Osprey" uçağında bulunan ABD'li mürettebattan 8 kişi hayatını kaybetmişti.



ABD Hava Kuvvetleri'nin Aralık 2023 başında yaptığı açıklamada, Japonya'da konuşlu yüzlerce CV-22 Osprey tipi uçağın yere indirildiği duyurulmuştu.



Japonya Savunma Bakanlığına göre, kaza nedeni belirlenmesine rağmen, ABD iç hukukundaki kısıtlamalar nedeniyle, kazaya ilişkin rapor kamuoyuna duyurulmadı.



Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, havada, uçak benzeri şekilde ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.