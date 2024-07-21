Japonya, gençlere niye evlenmediklerini soruyor

Japonya hükümeti , önümüzdeki on yıllarda keskin bir nüfus düşüşüne yol açması beklenen demografik krizle boğuşurken, gençlerin evliliğe olan ilgileri veya ilgisizlikleri konusunda onlara danışmaya başladı.



Nisan 2023'te faaliyete geçen Çocuk ve Aile Ajansı, gençlerin flört ve eş bulma çabalarını desteklemek için ilk çalışma grubu toplantısını düzenledi. Katılımcılar arasında gelecekte evlenmeyi düşünenler ve gençlerin karşılaştığı zorluklar konusunda bilgili uzmanlar vardı.



Hükümet, gençler arasında evlilik hakkındaki fikirlerin bir zamanlar standart olarak kabul edilenlerden farklı olduğunu kabul ediyor.



Yıllarca uzmanların görüşleri arandıktan sonra şimdi bekar insanların görüşleri isteniyor.

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"SESİNİZİ DUYMAK İSTİYORUZ"



Çocuklarla ilgili politikalardan sorumlu devlet bakanı Ayuko Kato, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ana varsayım, evlilik ve çocuk yetiştirmenin bireylerin çeşitli değerlerine ve düşünce biçimlerine saygıya dayanması gerektiğidir. Gerçek seslerinizi duyabilseydik minnettar olurduk- ne düşündüğünüzü, isteklerinizi gerçekleştirmenizi neyin engellediğini" diye konuştu.



Ülkedeki erkeklerin yüzde 43,3'ü ve kadınların yüzde 48,1'i 2021'de potansiyel eşlerle tanışma fırsatı olmadığını düşünüyordu.



Japonya'da evlilikteki düşüş, düşük doğum oranı ve azalan nüfusun önemli bir nedeni olarak gösteriliyor. 2023'te, evlilik sayısı 1930'lardan beri ilk kez 500 bin altına düştü.



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JAPONYA'DAKİ NÜFUS KRİZİ



Japonya'daki birçok genç, büyük şehirlerdeki yaşam maliyeti, iyi iş bulamama ve kadınların çocuk sahibi olduktan sonra tam zamanlı işe dönmesini zorlaştıran bir çalışma kültürü nedeniyle aile kurmaya isteksiz.



Japonya'da ciddi bir nüfus krizi de yaşanıyor. İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın nisanda yayımladığı verilere göre, ülkenin nüfusu son 13 yıldır düşüşte. Ekim 2023 itibarıyla Japonya'nın toplam nüfusu 124 milyon 352 bine geriledi.



Tokyo Belediyesi de düşen doğum oranlarına karşı harekete geçerek bir çöpçatanlık uygulaması geliştirmişti. Uygulamaya katılacak kişilerin bekar olduğunu doğrulayan belgeler sunması, evlenmeyi planlayanların da yıllık gelirlerini beyan etmesi gerekiyor.