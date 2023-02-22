Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı

Cisim pazartesi sabahı Shizuoka Eyaletine bağlı Hamamatsu şehrinde yaşayan bir kadın tarafından fark edildi ve polise bildirildi.



Basında çıkan haberlere göre, çapı yaklaşık 1,5 metre ve yüzeyi paslı göründüğü için demirden yapılmış olabilir.

Yerel basında yer alan bilgilere göre top denizden kıyıya vurmuş gibi görünüyor ve zıt taraflarda iki kilit noktası var.

