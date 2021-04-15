Japonya: Olimpiyatları iptal etme ihtimali masada

Olimpiyat oyunlarına 100 günden daha az bir süre kala Japonya’da iktidarda bulunan partinin üst düzey yetkilisi oyunların iptal edilme seçeneğinin masada olduğunu söyledi.

Liberal Demokrat Parti genel sekreteri Toshihiro Nikai tarafından yapılan açıklamada, corona virüs krizinin çok şiddetli hale gelmesi ve sosyal medyayı çılgına çevirmesi durumunda Tokyo'da bu yıl düzenlenecek olan Olimpiyatları iptal etme seçeneğinin ihtimkal dahilinde olduğunu söyledi.

‘İMKANSIZ GÖRÜNÜYORSA, KARARLI ŞEKİLDE DURURUZ’

Nikai, yaptığı açıklamada, "Artık Olimpiyatları yapmak imkansız görünüyorsa, kararlı bir şekilde dururuz" dedi.

Genel sekreter, Olimpiyatların iptalinin "elbette" bir seçenek olduğunu söylerken, "Olimpiyatlar enfeksiyon yayacaksa, Olimpiyatlar ne işe yarar?" ifadelerini kullandı.

Japonya, dördüncü bir corona virüs dalgasının ortasındayken, Tokyo'nun Yaz Oyunlarına ev sahipliği yapıp yapamayacağına dair şüpheler geçtiğimiz haftalarda yeniden su yüzüne çıkmıştı.

Hükümet ve organizasyon yetkilileri sürekli olarak Olimpiyatların düzenleneceğini belirtirken, iktidar partisinin önemli isimlerinden genel sekreter Toshihiro Nikai tarafından yapılan açıklama sonrası, bu ihtimalin gerçekleşebileceği yorumları yapıldı.

‘OLİMPİYATLAR İPTAL EDİLDİ’ TWİTTER’DA TREND OLDU

Japonya’da 45 binden fazla "Olimpiyatlar İptal Edildi" tweeti atılarak en çok konuşulan konulardan biri olurken Başbakan Yoshihide Suga'nın en önemli isimlerinden biri olan ve samimi yorumlarıyla tanınan Nikai'ye atıfta bulunan kişiler, "Bu kişi bunu söylüyorsa, Olimpiyatların iptali bir gerçek gibi görünüyor" diye tweetler attı.

‘HER ŞEKİLDE YAPACAĞIZ DURUMU YOK’

Nikai daha sonra söylemlerinin net bir şekilde anlaşılması adına yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başarılı olmasını istiyorum" ifadeleri yer alırken "Aynı zamanda, Olimpiyatlar sorusuna gelince, ne olursa olsun ev sahipliği yapıp yapmayacağımız durumu gerçek değil. Yorumlarımdan kastım buydu" dedi.

Japon Olimpiyat Komitesi (JOC) ve Tokyo hükümeti yorum yapmaktan kaçınırken, Tokyo 2020 organizasyon komitesi yorum talebine yanıt vermedi.

VAKALAR SON ÜÇ AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Japonya’da Covid-19 vakaları her geçen gün artarken başkent Tokyo'daki vaka sayısı Ocak ayının sonundan bu yana en yüksek seviye olan 729'a çıktı.

Tokyo, Osaka ve diğer bazı iller bu ay sıkı tedbirlere geçerken, barlardan ve restoranlardan çalışma saatlerini kısaltmaları istendi.

Yine de hükümet, 23 Temmuz'da başlayacak ve uluslararası seyirci olmadan gerçekleştirilecek ertelenen Oyunlar için sosyal mesafe önlemleri ve diğer kısıtlamaları içeren hazırlıkları sürdürüyor.