Japonya: Ortadoğu'da iki devletli çözüm son derece önemli

Ortadoğu'da din, etnik köken ve tarihin karmaşık, iç içe geçmiş durumda olduğunu ileri süren, bu yüzden sorunun çözümünün kolay olmayacağını savunan Kamikawa, şunları kaydetti:



"Ancak tarihsel kısıtlamalardan arınmış Japonya'nın oynayabileceği bir rol olduğuna inanıyorum. İki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistin'in ekonomik bağımsızlığına verilen desteğin de son derece önemli olduğuna inanıyorum. İki devletli çözümün geleceğine destek vermenin hem İsrail hem de Filistin ile iyi ilişkiler içinde olan Japonya'nın görevi olduğuna inanıyorum" dedi.



Hafta içi Tokyo'da bir araya gelen G7 Dışişleri Bakanları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yapılmasında anlaşmıştı.



Gazze'de "insani krize çözüm için acil eyleme" ihtiyaç duyulduğunda mutabık kalan Bakanlar, "çatışmalarda uluslararası insancıl hukuka uymanın" önemini vurgulamıştı.