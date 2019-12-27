Japonya petrol için Ortadoğu'ya asker gönderiyor

Yaklaşık 270 personel taşıyan bir savaş gemisinin yanı sıra Japon uçakları bölgede devriye gezecek. 2020'de başlaması planlanan operasyonun bir yıl sürmesi öngörülüyor.



Hükümetten yapılan açıklamada, Ortadoğu'da artan gerilim sebebiyle bölgedeki petrol ticaretini güvene almak için adım atıldığı belirtildi.

Japonya'da kullanılan petrolün tamamı ülke dışından ithal ediliyor. Bunun yüzde 80'i Ortadoğu'dan geliyor.



İkinci Dünya Savaşı sonrası ordusu dağıtılan ve sadece "ulusal savunma gücü" bulundurma hakkı tanınan Japonya'da anayasa yalnızca araştırma görevleri için yurt dışına askeri personel gönderilmesine izin veriyor.



Japonya, ABD'nin yaptırımları sebebiyle İran'dan petrol ithalatına son vermişti. Ancak Tokyo yönetimi, ABD ve İran arasında arabuluculuk yapmayı hedefliyor.