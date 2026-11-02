Japonya, savunma bütçesini 500 milyar dolara çıkaracak

Japon hükümeti ve iktidar koalisyonu, Başbakan Sanae Takaiçi'nin ülkenin askeri kabiliyetlerini güçlendirme hamlesi kapsamında savunma harcamalarını önümüzdeki beş yılda yaklaşık iki katına çıkarmayı değerlendiriyor.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters ajansına aktardığına göre, Nisan 2027'den itibaren başlayacak beş yıllık dönem için savunma geliştirme bütçesinin 70 trilyon ile 80 trilyon yen (yaklaşık 457 milyar ile 508 milyar dolar) arasında belirlenmesi planlanıyor.

Söz konusu tasarı kabul edilirse bütçe, 2023 mali yılında başlayan mevcut beş yıllık planda ayrılan yaklaşık 43 trilyon yenlik kaynağın yaklaşık 1,8 katına ulaşacak.

Hükümet yıl sonuna doğru bütçeyi hazırlarken ve güvenlikle ilgili üç temel belgesini revize ederken bu rakamın değişebileceği kaydediliyor.

YENDEKİ DEĞER KAYBI TEDARİK MALİYETLERİNİ ARTIRIYOR

Kaynaklardan biri, yeni savunma bütçesinin çok sayıda insansız hava aracı gibi alımları finanse etmesinin beklendiğini dile getirdi.

Aynı kaynak, yenin döviz karşısındaki değer kaybının savunma teçhizatı tedarik maliyetlerini yükselttiğine işaret etti.

İkinci kaynak ise nihai rakamın 70 trilyon yenin orta ya da üst seviyelerinde şekillenebileceğini söyledi.

Öte yandan aynı yetkili, Doğu Asya'daki güvenlik ortamı göz önüne alındığında bu miktarın yeterli olup olmayacağını sorgularken, nihai tutarın hükümet ile koalisyon ortakları arasındaki müzakerelerde tartışılacağını kaydetti.

Japonya , 2022 yılı sonunda hazırlanan mevcut geliştirme programı kapsamında savunma harcamalarını başlangıçta ayrılan 27,5 trilyon yenden sert bir artışla yukarı çekmişti.

Yürürlükteki mevcut plan, karşı saldırı kabiliyetleri sağlaması amaçlanan uzun menzilli füzelerin yanı sıra askeri teçhizat için mühimmat ve yedek parça teminine odaklanıyor.

TOKYO, 598 SAYFALIK SAVUNMA RAPORUNDA "YENİ KRİZ ÇAĞI" UYARISI YAPMIŞTI

Japonya Savunma Bakanlığı, 4 Ağustos'ta yayımladığı ve tam İngilizce çevirisi 2026 yılı ekim ayı sonunda çıkan "Japonya'nın Savunması 2026" başlıklı yıllık savunma beyaz kitabında, ülkenin "yeni bir kriz çağına" girdiğini ilan etmişti.

Toplam 598 sayfayla rekor bir uzunluğa ulaşan raporda öne çıkan en kritik başlıklardan birini, rekor seviyeye çıkan askeri harcamalar oluşturuyor.

ABD silahlı kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılmasına yönelik maliyetleri de içeren Japonya'nın savunma harcamaları ilk kez 9 trilyon yeni aştı.

Bu rekor harcama düzeyiyle birlikte Tokyo yönetiminin, savunma bütçesini gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'sine çıkarma hedefine yönelik takvim de hız kazandı.

Belgede Pekin yönetiminin askeri faaliyetleri ve şeffaflık eksikliği "benzeri görülmemiş ve en büyük stratejik meydan okuma" olarak tanımlandı.

Bu stratejik nitelemeye gerekçe olarak Çin ordusunun Doğu Çin Denizi ile Batı Pasifik çevresinde artan tatbikatları ve eş zamanlı uçak gemisi görev grubu intikalleri gibi deniz hareketliliği gösterildi.