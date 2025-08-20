Japonya semalarında dev ateş topu: "Gökyüzünü Ay gibi aydınlattı"

Batı Japonya semalarında beliren dev bir ateş topu, hem gökyüzü meraklılarını büyüledi hem de bölge halkını şaşkına çevirdi.

Uzmanlar ise olayın doğal bir meteor olayı olduğunu, herhangi bir tehlike ya da “uzaylı istilası” ile ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

"SANKİ GÜNDÜZ GİBİYDİ"



Yerel saatle 23.00 sularında gökyüzünde görülebilen parlak ışık topları, sosyal medyada çok sayıda fotoğraf ve videoyla paylaşıldı.

Miyazaki eyaletinde otomobil kullanan Yoshihiko Hamahata, NHK’ye yaptığı açıklamada, “Daha önce hiç görmediğim beyaz bir ışık yukarıdan geldi. Öyle parlaktı ki etrafımızdaki evlerin şeklini bile seçebiliyordum. Sanki gündüz gibiydi. Bir an ne olduğunu anlayamadım, çok şaşırdım” dedi.