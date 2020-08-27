Japonya seyahat uyarısı listesine 13 ülke daha ekledi

Japonya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı seyahat uyarısında bulunduğu ülke sayısının 159'a ulaştığı bildirildi. Covid-19'a karşı seyahat edilmesinden kaçınılması talep edilen ülke listesine yeni 13 ülke eklendi.

Anadolu Ajansı 27.08.2020 - 09:40

Japonya seyahat uyarısı listesine 13 ülke daha ekledi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19'a karşı seyahat edilmesinden kaçınılması talep edilen ülke listesine yeni 13 ülke eklendi.

Listeye Asya'dan Butan, Orta ve Güney Amerika'dan Trinidad ve Tobago ile Belize, Afrika'dan Etiyopya, Gambiya, Zambiya, Zimbabve, Tunus, Nijerya, Malavi, Güney Sudan, Ruanda, Lesotho ilave edildi.

Öte yandan Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesi dahil toplam 129 ülkeden Japonya'ya giriş yasağı uygulanıyor ve bu ülkelerden yolcu kabul edilmiyor.

Tokyo'da merkezi hükümet, seyahat kısıtlamalarının karşılıklı hafifletilmesi çabaları kapsamında Avustralya ve bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle görüşmeleri sürdürüyor.

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