Japonya, son 126 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı

Japonya, 126 yıl önce kayıtların başlamasından bu yana en sıcak sonbaharını yaşadı.

Ülkenin popüler mevsimlik yaprak gösterilerinin Aralık ayına sarktığı kaydedildi.

"EN SICAK SONBAHAR OLDU"

Japonya Meteoroloji Ajansı yaptığı açıklamada "Bu yıl normalden 1,97 santigrat derece daha yüksekti... Bu da istatistiklerin başladığı 1898 yılından bu yana en sıcak sonbahar oldu" dedi.

Eylül ve Kasım ayları arasında sıcaklık Tokyo'da normalden 2,4 santigrat derece daha yüksek, merkez şehir Nagoya'da 2,9 ve kuzey Sapporo şehrinde 1,2 derece daha sıcaktı.



Hava durumu, turistlerin canlı kırmızı ve sarıya dönüşen yaprakları görmek için akın ettiği sonbahar sezonunun gecikmesine neden oldu.

EN SICAK YAZINI DA YAŞAMIŞTI

Bilim insanlarının iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylediği aşırı sıcak dalgalarının dünyanın pek çok bölgesini etkisi altına almasıyla Japonya bu yıl kayıtlara geçen en sıcak yazını da yaşadı.

Fuji Dağı'nın ünlü kar örtüsü bu yıl kaydedilen en uzun süre boyunca yoktu ve Ekim ayı başındaki ortalamaya kıyasla Kasım ayı başına kadar görünmedi.



İklim bilimciler 2024'ün dünya genelinde neredeyse kesin olarak kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu tahmin ediyor.