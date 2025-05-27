Japonya, "tuhaf bebek isimlerini" yasaklıyor

Japonya’da ebeveynler çocuklarına istedikleri gibi isim verme konusunda artık daha sıkı kurallara tabi olacak. Bu hafta yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, çocuklara verilen isimlerin okunuşlarının resmi olarak bildirilmesi zorunlu hale getirildi.



Amaç, özellikle 1990’lardan bu yana yaygınlaşan ve “kirakira” (parlak, ışıltılı) olarak adlandırılan alışılmışın dışındaki isimlerin yarattığı bürokratik sorunları azaltmak. Bu tür isimler okullarda, hastanelerde ve resmi işlemlerde karışıklıklara neden olurken, çocuklar da zaman zaman alay konusu olabiliyor.



Yeni kurallara göre aykırı telaffuzlar tercih eden ebeveynler, artık isim seçimlerini yazılı olarak açıklamak ve gerekirse daha kabul edilebilir bir alternatif sunmak zorunda kalacak.



Hükûmet bu adımı, idari işlemlerin dijitalleşmesini kolaylaştırma amacıyla attığını belirtse de, uygulama aynı zamanda abartılı ve anlaşılması güç isimlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

"PIKACHU, PU, KITTY..."

Geçmişte bazı aileler çocuklarına Pikachu (Pokémon karakteri), Naiki (Nike markası), Daiya (Elmas), Pū (Winnie the Pooh’dan) ve Kitty (Hello Kitty) gibi isimler vermişti. Hatta “Prens” anlamına gelen Ōjisama ve “Şeytan” anlamına gelen Akuma gibi tartışmalı tercihler de kamuoyunun gündemine oturmuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı olan eski olimpik sporcu Seiko Hashimoto, oğullarına Yunanistan ve Torino'da düzenlenen olimpiyatlara ithafen “Girishia” ve “Torino” isimlerini vermişti. Ancak bu isimlerin nasıl yazıldığı ve yazıldığı ve nasıl okunacağı başkaları için oldukça kafa karıştırıcıydı.



"KİŞİSEL YARATICILIK" SAVUNMASI



Bazı ebeveynler ise bu tür sıra dışı isimleri, Japon toplumunun bireyselliği bastıran yapısına karşı kişisel yaratıcılıklarını ortaya koymanın bir yolu olarak savunuyor.

Ancak yetkililer, pek çok ismin ilk bakışta okunmasının imkânsız olduğunu ve bu durumun günlük işlemleri zorlaştırdığını vurguluyor.

Yeni kuralla birlikte, yalnızca en uç örneklerin reddedileceği belirtilse de, çocuklara verilen isimlerin artık daha dikkatle değerlendirilmesi bekleniyor.