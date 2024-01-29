İki ülke daha UNRWA'ya finansal desteği askıya aldı

Avusturya ve Japonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği askıya aldığı bildirildi.



Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği" iddiaları üzerine BM kuruluşuna yardımların askıya alındığı belirtildi.



İddiaların "oldukça endişe"yle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "UNRWA konu hakkında bir soruşturma yürütürken ve iddiaları ele alacak önlemleri değerlendirirken Japonya, UNRWA'ya finansmanı şimdilik askıya almaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.



BM kuruluşuna, soruşturmayı hızlı ve eksiksiz yürütmesi, uygun önlemleri alması konusunda güçlü bir şekilde çağrıda bulunulan açıklamada, UNRWA'nın "rolünü sağlam bir şekilde yerine getirebilmesi için kendi iç yönetimini güçlendirmesi" istendi.

AVUSTURYA'DAN AÇIKLAMA

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından ülkesinin BM kuruluşuna verdiği desteği durdurduğunu bildirdi.

Nehammer, iddiaların kapsamlı, hızlı ve eksiksiz şekilde araştırılması talebinde bulundu.



Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in iddialarının şaşkınlık ve rahatsızlığa yol açtığı, bu nedenle bazı Avrupalı ülkelerin yaptığı gibi UNRWA'ya verilen finansal desteğin askıya alındığı kaydedildi.



İsrail'e yönelik koşulsuz desteği ile bilinen Avusturya, BM'nin geçen yıl Gazze'ye yönelik acil insani ateşkes karar tasarılarına yönelik oylamada "hayır" oyu kullanmıştı.



NE OLMUŞTU?



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.



UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.