Japonya yüzlerce sincabı itlaf etmeye karar verdi

Kamakura'daki çevre aktivistleri aynı zamanda istilacı türlerin Japonya'nın biyolojik çeşitliliğine yönelik oluşturduğu tehdidin de farkında ve bunların itlaf edilmesi girişimini destekliyor.



Şu anda Japonya'da 150'den fazla hayvan ve bitki türü istilacı olarak kabul ediliyor ve çevre bakanlığı tarafından yabancı istilacılar olarak listeleniyor.