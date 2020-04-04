Japonya coronaya iyi gelen ilacı ücretsiz dağıtacak

Japonya'nın corona virüse iyi geldiği belirtilen Avigan isimli ilacı talep eden ülkelere ücretsiz vereceği açıklandı.

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 13:05 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 14:00

coronavirüsilaç.JPG

İlişkili Haberler

“Corona virüs Japonya’da bebeğe bulaştı”

“Corona virüs Japonya’da bebeğe bulaştı”

Japonya corona virüse iyi gelen ilaç için klinik çalışmalara başladığlık

Japonya corona virüse iyi gelen ilaç için klinik çalışmalara başladığlık

Sağlık Bakanı Koca, Japonya Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Japonya Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Japonya'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelere ücretsiz şekilde "grip ilacı Avigan" yardımı yapacağı bildirildi.

Ulusal NHK televizyonunun haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında yapılacak ilaç yardımı hakkında açıklamalarda bulundu.

30 ÜLKE İSTEDİ

Yaklaşık 30 ülkenin Japonya'dan ilaç yardımı talep ettiğini aktaran Suga, bir Japon firmasınca geliştirilen grip ilacı Avigan'ın klinik testlerinin sürdüğü bilgisini paylaştı.

İHTİYAÇ MİKTARI KADAR

Suga, talep gönderen ülkelerle temaslarını sürdürdüklerini vurgulayarak, ülkelere hem bedelsiz hem de ihtiyaçları miktarınca ilaç göndereceklerini de ifade etti.

OLUMLU ETKİ GÖSTERDİ

Haberde, Avigan'ın etki ve güvenlik kapsamlı laboratuvar testlerinin Japonya'da sürdüğü, Çin'deki araştırmalarda da Covid-19'a yakalanmış kişilerin testlerinde olumlu etkisini gösterdiği kaydedildi.

RUSYA: VİRÜSE KARŞI İLAÇ BULDUK

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...