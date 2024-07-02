Japonya'da 140 kişiyi taşıyan feribot karaya oturdu

Japonya'nın Hokkaido eyaletindeki Tomakomai Limanı açıklarında bir feribot kayaya oturdu. İçinde 140 kişi olduğu  öğrenilen feribot kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.

Japonya'da 140 kişiyi taşıyan feribot karaya oturdu

'da facianın eşiğinden dönüldü. Ülkenin Hokkaido eyaletindeki Tomakomai Limanı açıklarında 140 yolcu ve mürettebat bulunan bir feribot, karaya oturdu.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Aomori eyaletindeki Hachinohe Limanı'ndan yola çıkan ve 01:30 sıralarında Hokkaido eyaletindeki Tomakomai Limanı'na varması beklenen Silver Breeze adlı feribotun saat 01:20'de limana girdiği sırada henüz kesin bilinmeyen bir nedenle karaya oturduğu belirtildi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan kimse olmazken geminin su almadığı ve petrol sızıntısı yaşanmadığı açıklandı.

Kazanın meydana geldiği bölgede gelgit nedeniyle su seviyesinin yükselmesinin ardından, geminin 11:40 sıralarında römorkörler ile limana çekildiği aktarıldı.

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

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