Japonya’da 3 yıl sonra ilk: “Twitter katili” idam edildi

Japonya’da yaklaşık üç yıl sonra ilk defa bir idam cezası infaz edildi. Sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği insanları öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Takahiro Shiraishi isimli sanık hakkında 2017 yılında idam kararı verilmişti.



Öldüreceği kişiler ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu için kamuoyunda “Twitter katili” olarak da bilinen adam, başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa’da bulunan Zama kentindeki dairesinde sekiz kadın ve bir erkeği boğduğu ve cesetlerini parçalara ayırdığı iddiasıyla yargılanıyordu.



Shiraishi'nin asılarak idam edilmesine izin veren Adalet Bakanı Keisuke Suzuki, bu kararı dikkatli bir değerlendirme ve incelemenin ardından aldığını söyledi. Bakan, mahkumun “toplumda büyük bir şok ve rahatsızlığa sebep olan” suçları “son derece bencil” saiklerle işlemesini de göz önünde bulunduğunu sözlerine ekledi.

YENİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE İLK İDAM



Japonya’da en son bir mahkum ilan edildiğinde takvimler Temmuz 2022’yi gösteriyordu. Tokyo’nun Akibahara bölgesinde 2008 yılında bıçaklı saldırılar düzenleyen bir adam bu tarihte idam edilmişti.



Shiraishi'nin idamı aynı zamanda ekim ayında göreve başlayan Başbakan Shigeru İshiba’nın hükümeti döneminde infaz edilen ilk idam cezası oldu.



Japonya’da idam cezaları mahkumlar asılarak infaz ediliyor ve kendilerine idamdan saatler önce haber veriliyor. İnsan hakları örgütleri, ölüm cezasına çarptırılan kişilerin üzerine yüklenen stres dolayısıyla bu duruma tepki gösteriyor.



Bakan Suzuki, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bu şiddetli suçlar halen işlenmeye devam ederken idam cezasını kaldırmak uygun olmaz” iddiasında bulundu. Suzuki, ülkede idam cezası infaz edilmeyi bekleyen 105 kişi olduğunu belirtti.

