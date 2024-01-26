Japonya'da 36 kişiyi öldüren kundakçıya idam cezası verildi

Şinci, cinayet, cinayete teşebbüs ve kundaklama dahil toplam 5 ayrı suçtan yargılanıyordu. Japonya, ABD ile birlikte idam cezasının uygulandığı az sayıda gelişmiş ülkeden biri.

İnsan hakları örgütleri ve Avrupa Birliği idamın kaldırılması yönünde çağrılar yapsa da, Japonya'da yapılan anketler halkın büyük çoğunluğu idamı destekliyor.