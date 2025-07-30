Japonya'da 40 metrelik dehşet hatırlatması: Gözler tsunami alarmında

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki güçlü deprem, dört metreye kadar ulaşan tsunami dalgalarına yol açtı ve Pasifik genelinde tahliye uyarılarının verilmesine neden oldu.



Son yıllarda dünyada kaydedilen en şiddetli depremlerden biri olan bu sarsıntı, aralarında bir anaokulunun da bulunduğu bazı binalarda hasara yol açtı ve Rusya'nın doğusundaki birçok bölgeyi sarstı. Kamçatka Valisi Vladimir Solodov, “Bugünkü deprem onlarca yıllık sarsıntılar arasında en ciddisi ve en güçlüsüydü” dedi.



KAMÇATKA DEPREMİ TSUNAMİ UYARISI GETİRDİ



Kuril Adaları’ndaki Severo-Kurilsk bölgesinde tsunami dalgaları etkili oldu ve su seviyesi dört metreye kadar yükseldi.



Alaska, Hawaii, Şili, Yeni Zelanda, Solomon Adaları ve Ekvador gibi birçok bölge için de 3 metreye varan tsunami dalgalarına karşı uyarılar yapıldı.



JAPONYA'DA 2011 YILINDA YAŞANANLAR AKLA GELDİ



11 Mart 2011’de, Japonya’nın Honshu Adası’nın kuzeydoğu açıklarında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deniz altı depremi, 30 dakika içinde dev bir tsunami yarattı.



Yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda ve 150 kilometre genişliğindeki fay hattı kırıldı, deniz tabanı 50 metreye kadar yer değiştirdi. Bu, Japonya tarihinde kaydedilen en güçlü deprem ve 1900’den bu yana dünyada meydana gelen en büyük dördüncü depremdi.



Tüm ülke sarsıldı; sarsıntılar Rusya, Tayvan ve Çin’e kadar hissedildi. Artçı sarsıntıların bazıları 7 büyüklüğünü aştı.



40 METRELİK DEV DALGALAR



30 dakika içinde 40 metreye kadar ulaşan dev dalgalar Japonya’nın kuzeydoğu kıyılarına çarptı. Kıyı savunma sistemleri yetersiz kaldı. Sendai ve Iwate gibi bölgelerde su 10 kilometre içeriye kadar ulaştı. Tsunami şehirleri, havaalanlarını, limanları ve yerleşim bölgelerini yerle bir etti.



123 binden fazla ev tamamen yıkıldı, bir milyondan fazla ev hasar gördü. Fiziksel hasarın yüzde 98’i depremin değil, tsunaminin etkisiyle oluştu.



ÇERNOBİL İLE EŞDEĞER NÜKLEER FELAKET



Tsunami ayrıca Fukuşima Nükleer Santrali'nin soğutma sistemlerini devre dışı bıraktı. Takip eden günlerde üç reaktör aşırı ısınıp erime yaşadı. Patlamalar ve radyasyon sızıntıları sonucu 20 kilometrelik bir tahliye bölgesi ilan edildi ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Olay, Çernobil ile eşdeğer olan Seviye 7 nükleer felaket olarak sınıflandırıldı.



TSUNAMİDEN KAÇAMAYAN YAŞLILAR ÖLDÜ



2021 itibarıyla, doğrulanan can kaybı 15 bin 899’a ulaştı. 2 bin 526 kişi ise kayıp ve ölü kabul ediliyor. 6 binden fazla kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunu tsunami sırasında kaçamayan yaşlılar oluşturdu.



Bu olay dünya genelinde tsunami uyarı sistemlerinde büyük iyileştirmelere yol açtı.