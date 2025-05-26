Japonya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'da Hokkaido eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.47'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Urakawa kasabası olduğu kaydedildi.

Hokkaido'nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.