Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendi.

Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 08.14'te 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Saat 08.20'de Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi.

Tsunami uyarısını saat 11.00'de yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi olay yerinde: Ümraniye'de suç makinesi, polisi şehit etti

DÜNYA HABERLERİ

Joe Biden, Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı olarak son kez konuşacak

Joe Biden, Birleşmiş Milletler'de ABD Başkanı olarak son kez konuşacak

Arap ülkelerinden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

Arap ülkelerinden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

UNICEF: İsrail'in Lübnan'a saldırıları en az 24 çocuğun hayatına mal oldu

UNICEF: İsrail'in Lübnan'a saldırıları en az 24 çocuğun hayatına mal oldu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füzelerle vurdu

Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füzelerle vurdu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: BM'de acil reformlar talep ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: BM'de acil reformlar talep ediyoruz

Ortadoğu'da tansiyon yükek: ABD, bölgeye ek asker gönderiyor

Ortadoğu'da tansiyon yükek: ABD, bölgeye ek asker gönderiyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...