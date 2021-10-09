Japonya’da 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi

Japonya'nın başkentinde 7 Ekim'de yaşanan depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.10.2021 - 08:13

Japonya’da 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi

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'nın başkenti 'nun kuzeydoğusunda 7 Ekim gecesi meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi.

Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletinde 7 Ekim'de yerel saatle 22.41'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

JMA, benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sonraki bir haftada sürebileceği, kaya düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kyodo ajansı, ve çevre eyaletlerinde deprem nedeniyle yaralı sayısının 43'e yükseldiğini; Yangın ve Afet İdare Ajansı, Saitama ve Çiba'da birer yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, genelinde yaklaşık 75 bin asansörün çalışmadığını, 28 asansörde mahsur kalma vakası yaşandığını, tüm mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.

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