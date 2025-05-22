Japonya’da 50 kadına cinsel saldırı ile suçlanan eski taksici gözaltında

Japonya polisi, eski bir taksi şoförünün kadın bir yolcusuna ilaç verdiği ve tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Japonya basını, taksicinin onlarca kadına cinsel saldırıda bulunmuş olabileceğini aktardı.



Yomiuri Shimbun gazetesi ve Jiji Press haber ajansının aktardığına göre, polis, şüpheliye ait 3 bin kadar video ve fotoğraf buldu. Söz konusu görüntülerde şüphelinin taksisinde ya da evinde 50 kadar kadına cinsel saldırıda bulunduğu görülüyordu.



CEP TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER BULUNDU



Tokyo Polis Sözcüsü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, şüpheli erkeğin geçen sene, o dönemde 20’li yaşlarında olan bir kadına uyku ilacı verdiğini, kadının bu sebeple bilincini kaybettiğini, taksicinin kendi evine götürdüğü kadına karşı “uygunsuz bir eylemde” bulunduğunu anlattı. Polisin açıklamasına göre, şüpheli, cinsel saldırı anının görüntülerini de kaydetmişti.



Polis, 54 yaşındaki şüpheliyi bugün gözaltına aldı. Polis sözcüsü, şüphelinin “rıza dışı cinsel ilişki” ve “cinsel bölgelerin görüntüsünün alınması yasağının ihlali” suçlarından gözaltına alındığını söyledi.



Japonya kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, şüpheli, kadına sağlık durumuyla ilgileniyormuş gibi yaparak su ve ilaç vermişti. Basına yansıyan haberlerde, kadının saçında uyku ilacı kalıntılarına rastlandı. Haberlere göre, şüphelinin telefonu ve diğer cihazlarında bulunan görüntüler, 2008 yılına kadar dayanıyordu.



DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞ



Japonya basını, şüpheli erkeğin ekim ayında başka bir kadına ilaç verme şüphesiyle gözaltına alındığını ve kadının 40 bin yen’ini (280 dolar) çaldığını aktardı. Şüpheli, daha sonra serbest bırakılmış, aralık ayında ise bir “uygunsuz saldırı” iddiasıyla daha yeniden gözaltına alınmıştı.

