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Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem. 20'den fazla kişi yaralandı

08.11.2026 09:55

Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem. 20'den fazla kişi yaralandı
NTV

Yetkililer, depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.

Dış Haber Merkezi
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Japonya'nın orta kesimlerinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Şizuoka eyaletinin batısında yerel saatle 01.04'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

 

Kyodo ajansının haberine göre, depremde Aiçi ve Şizuoka eyaletlerinde 20'den fazla kişi yaralandı.

 

Derinliği yaklaşık 40 kilometre olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı tren seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

 

Yetkililer, söz konusu depremin Aiçi'de yaklaşık 30 yıldır hissedilen en şiddetli sarsıntı olduğunu belirtti.

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