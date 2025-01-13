Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem
Japonya’da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, Hyuga-nada Denizi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarılan depremden sonra bir metrelik tsunami uyarısı verildi.
Hyuga-nada Denizi açıklarında 3,9 ve 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da yaşandığı aktarıldı.
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