Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Japonya’da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kochi ve Miyazaki eyaletleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre,  Hyuga-nada Denizi açıklarında 6,9 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarılan depremden sonra bir metrelik tsunami uyarısı verildi.

Hyuga-nada Denizi açıklarında 3,9 ve 4,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da yaşandığı aktarıldı.

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