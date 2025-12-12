Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aomori eyaletinin doğu açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Yaklaşık 20 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından Japonya'nın kuzey ve kuzeydoğu bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

8 Aralık'ta Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesi açıklarında meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 50 kişi yaralanmıştı. JMA, ilerleyen günlerde benzer veya daha yüksek büyüklükte artçı depremler olabileceği konusunda uyarı yapmıştı.